وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، عقدا مع اللاعب الدولي عبدالرحمن غريب، ليمثل صفوف «العالمي» بنظام الانتقال من النادي الأهلي.

وكشف النادي عبر حسابه في «تويتر» أن عقد انتقال اللاعب عبدالرحمن غريب من الأهلي إلى النصر يمتد لأربعة مواسم.

ونشر المركز الإعلامي لنادي النصر صور توقيع وتقديم اللاعب عبدالرحمن غريب الذي سيمثل نادي النصر مرتديا قميص «العالمي» بالرقم «29».