أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن هيئة التحكيم المشكّلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة (نادي النصر، نادي الهلال، اللاعب محمد إبراهيم كنو) حددت موعد الفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان للمركز قال فيه: إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد إبراهيم كنو، تود هيئة التحكيم المشكّلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد على أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم.

وأضاف: تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية، حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية.

وتابع مركز التحكيم الرياضي في بيانه: في الوقت ذاته، فقد حددت هيئة التحكيم موعدا لعقد جلسة الاستماع للأطراف، وذلك لتقديم كل ما لديهم تمهيدا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري.