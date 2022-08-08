يلتقي منتخبنا الأولمبي الوطني تحت 23 سنة لكرة القدم نظيره منتخب أذربيجان عند تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم (الاثنين) على استاد كومهريت بمدينة كونيا التركية ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدورة الألعاب الإسلامية.

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد أن حقق كأس آسيا قبل شهرين في أوزبكستان. وأقام الأخضر السعودي معسكرا إعداديا قصيرا في مدينة بوردور التركية، ركز خلاله المدرب الوطني سعد الشهري على تمارين تكتيكية متخصصة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

ويملك منتخبنا الوطني أسماء بارزة قادرة على الظفر بنقاط اللقاء ومن أهمها نواف العقيدي (حارس مرمى)، وعوض الناشري، وزياد الجهني، ومحمد القحطاني، وهيثم عسيري، والمهاجم محمد مران، وتم استبعاد النجم أيمن يحيى الحاصل على جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا بداعي الإصابة في العضلة الضامة وتم استدعاء اللاعب محمد الرشيدي بدلاً عنه، كما يغيب عن منتخبنا الأخضر قائده سعود عبدالحميد والمدافع حسان تمبكتي والهداف فراس البريكان، ويغيب الثنائي مصعب الجوير وعبدالله رديف لمشاركتهما مع منتخب الوطني للشباب في كأس العرب.