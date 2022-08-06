أعلنت الشركة الموكلة بإدارة أعمال الدولي المصري محمد أبوجبل عزم موكلها تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النصر، يطلب من خلالها تسليمه كامل قيمة العقد الموقع بين الطرفين.

ونشرت الشركة بيانًا ذكرت فيه:

بعد نهاية عقد اللاعب محمد أبوجبل مع نادي الزمالك المصري، وافق أبوجبل على العرض المقدم من نادي النصر ووقع على عقود يبدأ سريانها من شهر أغسطس عام 2022، وتم عمل مخالصة تسوية بينه وبين الزمالك بمدة كافية قبل سريان العقد الجديد.

وتابع: موقف الزمالك يثمن بقبولهم التسوية وتفهم رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي، وطلب اللاعب بعدها من محاميه استخراج تأشيرة دخول للسعودية للانضمام للنصر، لكنه فوجئ بموقف النادي بعدم الاعتراف بالعقد المبرم بينهما.

وأكمل: حرص محاميا كلا الطرفين على طرح فكرة تسوية منصفة، يتسلم بموجبها اللاعب جزءًا من عقده ويتنازل عن الجزء الآخر، لكن العرض لم يجد قبولا من مسؤولي النصر.

وأتم: سيرفع اللاعب العقد الموقع بين الطرفين لدى المحكمة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويطالب بالقيمة المالية لكامل مدة العقد الموقع مع النصر، وتعويضه عن الأضرار التي تكبدها دون أي تنازل.