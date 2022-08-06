مهرجان ولي العهد للهجن يصدر العدد الثالث من «صحيفة المهرجان».

أصدر مهرجان ولي العهد للهجن 2022 العدد الثالث من صحيفة المهرجان التي تغطي أبرز أحداث وفعاليات المهرجان الدولي الذي انطلق يوم 23 يوليو، ويستمر لمدة 44 يوماً.

وتضمن العدد تغطية شاملة لأشواط اللقايا والحقايق في السباق التمهيدي بواقع 84 شوطاً لـ«الحقايق»، و66 شوطاً لـ«اللقايا»، كما أشاد العدد بجهود أمانة الطائف في تحسين المشهد البصري لزوار المهرجان.

يشار إلى أن الجوائز المخصصة لمهرجان ولي العهد 2022 تزيد على 56 مليون ريال، ويبلغ عدد أشواطه نحو 591 شوطاً بمشاركة أشهر ملاك الإبل في الخليج والوطن العربي.