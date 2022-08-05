أغلقت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جميع ملفات الأجهزة؛ التي ستتولى قيادة دفة الأمور الفنية للفريق الأول لكرة القدم بكل نادٍ، وذلك من خلال التعاقدات التي أبرمتها مؤخراً، إضافة إلى أن عددا من الأندية أبقت مدربيها لموسم آخر. واقتحم مدربو قارة أوروبا بمختلف الجنسيات الأندية المحلية الذين توجهوا إلى تلك المدرسة الحديثة في عالم «الساحرة المستديرة»، فيما تواجد مدربان من قارة أمريكا الجنوبية، وعربي وحيد من الجنسية التونسية سيقود فريق العدالة.فيما توجهت الأندية الـ«16» إلى خارج المملكة لإقامة معسكرات إعدادية للموسم الرياضي الجديد 23-22 الذي سينطلق في أغسطس.مما أدى إلى إنهاء عدد من الأندية صفقاتها المحلية والأجنبية لرفع سقف الطموح لدى كل ناد، وتحديداً على صعيد أطقمهم الفنية التي ستعمل بكل إخلاص وتفان؛ حتى يتم تفادي الإقالة في أي وقت وفي حال أي تعثر مستمر يبعد الفريق عن المراكز المتقدمة والمتوسطة.- النصر.. المدرب: رودي غارسيا الجنسية: فرنسي تاريخ الميلاد: 20-2-1964 العمر: 58- الهلال.. المدرب: رامون ديازالجنسية: أرجنتيني تاريخ الميلاد: 29-8-1959 العمر: 62- الاتحاد.. المدرب: نونو سانتو الجنسية: برتغالي تاريخ الميلاد: 25-1-1974 العمر: 48- الشباب.. المدرب: فيسينتي مورينو الجنسية: أسباني تاريخ الميلاد: 28-10-1974 العمر: 47- ضمك.. المدرب: كريشمير ريزتش الجنسية: كرواتي تاريخ الميلاد: 13-10-1981 العمر: 40- الطائي.. المدرب: بيدرو ميغيل الجنسية: برتغالي تاريخ الميلاد: 14-12-1980 العمر: 41- الرائد.. المدرب: ماريوس سوموديكا الجنسية: روماني تاريخ الميلاد: 4-3-1971 العمر: 51- الفتح المدرب: جيورجوس دونيس الجنسية: يوناني تاريخ الميلاد: 22-10-1969 العمر: 52- أبها.. المدرب: سفين فاندنبروك الجنسية: بلجيكي تاريخ الميلاد: 22-9-1979 العمر: 42- الفيحاء.. المدرب: فوك راسوفيتش الجنسية: صربي تاريخ الميلاد: 3-1-1973 العمر: 49- التعاون.. المدرب: بريكليس شاموسكا الجنسية: برازيلي تاريخ الميلاد: 29-9-1965 العمر: 56- الاتفاق.. المدرب: باتريس كارتيرون الجنسية: فرنسي تاريخ الميلاد: 30-7-1970 العمر: 51- الباطن.. المدرب: ألين هورفات الجنسية: كرواتي تاريخ الميلاد: 13-9-1973 العمر: 48- الخليج.. المدرب: بيدرو إيمانويل الجنسية: برتغالي تاريخ الميلاد: 11-2-1975 العمر: 47- الوحدة.. المدرب: برونو أكرابوفيتش الجنسية: بوسني تاريخ الميلاد: 26-9-1967 العمر: 54- العدالة.. المدرب: يوسف المناعي الجنسية: تونسي تاريخ الميلاد: 6-9-1975 العمر: 46