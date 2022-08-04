رحب المجلس الأولمبي الآسيوي ومقره دولة الكويت اليوم بالطلب الرسمي الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية والبارالمبية لاستضافة المملكة فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في مدينة تروجينا بنيوم عام 2029م.

وقال المجلس في بيان صحفي إن اجتماع جمعيته العمومية المقرر أن تستضيفه مملكة كمبوديا في الرابع من شهر أكتوبر المقبل سيتخذ قرار استضافة المملكة فعاليات الدورة التي انطلقت نسختها الأولى في اليابان عام 1986، وتعد الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية.

وأكد السعي إلى الترويج لرياضات الألعاب الشتوية في الدول التي لا يوجد بها موسم ثلجي تقليدي، عاداً استضافة المدينة التي تتميز بهندسة معمارية فريدة ومبتكرة «ستوفر تجربة فريدة من نوعها في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط لرياضات الألعاب الشتوية».

وأوضح أن مدينة تروجينا الواقعة شمال غربي المملكة التي يتم تطويرها كوجهة للرياضات الشتوية في إطار برنامج رؤية السعودية 2030 «تعد مكاناً تتعايش فيه المناظر الطبيعية في تناغم مع المواقع السياحية».