يواصل الفريق الشبابي تدريباته بمعسكر ماربيا الإسبانية، إذ حرص المدرب فيسنتي على شرح الأخطاء الفنية التي حدثت في اللقاء الودي أمام ريال سرقسطة والتي خسرها الليوث نتيجة اللقاء 2/1، إذ يسعى المدرب الشبابي لتكثيف العمل الفني ورفع المعدلات اللياقية للاعبين.وتقرر أن يخوض الفريق الشبابي لقاءين وديين، الأول أما فريق ألخيسيراس الإسباني، بعد غد (الجمعة)، والآخر يوم (السبت) القادم ضد فريق سيلتا فيجو في افتتاح مباريات الموسم للفريق الإسباني أمام جماهيره، على ملعب بالأيدوس بمدينة فيجو.