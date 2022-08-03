يخوض فريق النصر ثالث مبارياته الودية أمام فريق ملقا بمعسكر ماربيا بعد غد (الجمعة)، وسيعمد المدرب جارسيا لتطبيق الأسلوب الفني الذي سينتهجه في المباريات الرسمية التي سيخوضها في الموسم الرياضي الجديد.وكان الفريق النصراوي كسب لقاءه الودي الثاني أمام ريال سرقسطة بنتيجة 1/2 سجل الهدفين للعالمي النجم سامي النجعي.وسيختتم العالمي معسكر ماربيا باللقاء الودي الرابع ضد فريق قادش يوم 11 أغسطس الجاري، وستعود البعثة النصراوية إلى الرياض يوم 12 من الشهر ذاته.