حرمت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل الشتوية القادمة، وتغريمة 500 ألف، كما قررت إيقاف المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار وفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف، وإيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حامد البلوي لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف، وإيقاف مدير الفريق الأول لكرة القدم مشعل السعيد لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، بناء على الشكوى المقدمة من النصر ضد نادي الاتحاد، وحامد البلوي، ومشعل السعيد، واللاعب عبدالرزاق حمدالله، بسبب التفاوض خلافًا لأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، إذ باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أعمالها بالنظر في الشكوى والتأكد من اختصاصها وعدم تعارض الشكوى مع النزاع التعاقدي المنظور أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. وحيث إن الشكوى المقدمة للجنة تتعلق بعملية تفاوض ذات بعد محلي وتدخل ضمن نطاق المخالفات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وكإجراء أولي فقد أتاحت اللجنة لكل من نادي الاتحاد وحامد البلوي ومشعل السعيد واللاعب عبدالرزاق حمدالله، حق الدفاع، وطلبت من الجهات الرسمية المختصة التأكد من سلامة الأدلة المقدمة من نادي النصر، مما أطال أمد الفصل في الشكوى لفترة تجاوزت المدة المقدرة لإصدار القرار، والتي يحق للجنة تمديدها لمدة أو مدد مماثلة حسب حال وموضوع وظروف الشكوى، ولما تضمنته الشكوى من ظروف ووقائع يتطلب التثبت من صحتها مخاطبة الجهات الرسمية المختصة، فقد تم تمديد المهلة لحين اكتمال جميع الجوانب المتعلقة بها وذلك استنادًا لنص الفقرة (4) من المادة (8) من اللائحة.وبناء على التقرير الوارد في تاريخ 12 / 07 / 2022 من الجهة الرسمية المختصة التي انتهت إلى صحة التسجيلات ونسبة الأصوات إلى الأشخاص، استكملت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الإجراءات، وتم تمكين جميع الأطراف من حق الدفاع. ولعدم وجود موافقة كتابية للشروع في التفاوض مع اللاعب، واستنادًا على المواد(62) و(64) و(65) قررت لجنة الاحتراف حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل الشتوية القادمة، وتغريمة 500 ألف، كما قررت إيقاف المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار وفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف، وإيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حامد البلوي لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف، وإيقاف مدير الفريق الأول لكرة القدم مشعل السعيد لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وسداد المبالغ خلال 30 يوماً اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار للقطعية، وأن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.