أشاد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام الأستاذ فهيد الدوسري بمبادرة أمانة المنطقة الشرقية بتسمية أحد شوارع حي المزروعية بمدينة الدمام باسم مدرب المنتخب السعودي الكابتن خليل بن إبراهيم الزياني، مؤكداً بأن هذه المبادرة تبين التقدير الكبير الذي يكنه الوطن لأبنائه الرياضيين الذين قدموا الكثير لرياضة الوطن خلال سنوات طويلة.

وأوضح الدوسري أن الكابتن خليل الزياني من الأسماء الرياضية التي يفتخر بها الوسط الرياضي وما قدمته للوطن، إذ قاد المنتخب الوطني للفوز بأول بطولة في تاريخه «أمم آسيا 1984م»، والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس في ذات العام، كما قدم الكثير من الإنجازات الرياضية لهذا الوطن الكبير.

وأكد الدوسري أن تسمية الشارع باسم الكابتن خليل تعد تخليداً لاسمه المقرون بالإنجازات، وتقديراً لإسهاماته الكبيرة في إنجازات الكرة السعودية في الثمانينات الميلادية؛ لتعرف الأجيال هذا الاسم المهم في رياضة الوطن، ويعطي صورة من الوفاء الذي عرفت به المملكة وقيادتها تجاه من قدم للوطن منجزات.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت اسم المدرب الوطني خليل الزياني على شارع يقع خلف منزله في حي المزروعية بالدمام، ويعد الشارع من أهم الشوارع في مدينة الدمام، حيث يقع بالقرب من كورنيش الدمام. وجاء الإطلاق بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



من هو الرياضي الذي تمت تسمية أحد شوارع الدمام باسمه؟



الزياني لـ«عكاظ»: لم أتوقع تسمية أحد الشوارع باسمي



