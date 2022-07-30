تلقى الرياضيون في المملكة خبراً سعيداً هذا اليوم، عقب أن تم اعتماد تسمية أحد الشوارع الرئيسية في حي المزروعية في الدمام باسم عميد المدربين السعوديين صاحب الإنجازات الوطنية الكبيرة خليل الزياني، وهو الشارع الذي يتواجد فيه منزل المدرب خليل الزياني، وذلك في خطوة تقديرية كبيرة نالت إشادات واسعة من مختلف الرياضيين في المملكة والخليج والشرق الأوسط.

يذكر أن خليل الزياني يعتبر أحد أهم أركان الرياضة في المملكة، حيث نجح كمدرب في تحقيق أول بطولة لكرة القدم السعودية عندما حقق مع المنتخب السعودي لقب كأس الأمم الآسيوية 1984 في سنغافورة والتأهل مع المنتخب إلى أولمبياد لوس أنجليس 1984.