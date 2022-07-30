انطلقت اليوم بمدينة الرياض مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية - اليابانية التي تأتي بعد جولة طوكيو التي أقيمت في شهر أكتوبر العام الماضي، وكجزء من الرؤية السعودية - اليابانية 2030.

وجرت مراسم الافتتاح في مقر الدوري السعودي الإلكتروني بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان، والسفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، ونائب رئيس الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية السيد هامامورا هيروكازو، وسيتارو فوجيتا - ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بدولة اليابان، إضافة إلى ممثلي مختلف وسائل الإعلام، ومنسوبي الاتحادين، ولاعبي المنتخبين.

ويتنافس على مدار يومين مجموعة من لاعبي المنتخبين السعودي والياباني في مجموعة من أشهر الألعاب المطورة من قبل أكبر شركات تطوير الألعاب الإلكترونية اليابانية مثل Tekken 7 و THE KING OF FIGHTERS XV و eFootball 2022 و Gran Turismo SPORT و Street Fighter V Champion Edition.

ورحب تركي الفوزان بالوفد الياباني وأكد أن هذه المباريات تعتبر استكمالاً لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. وقال: «يُمثل هذا اللقاء خطوة كبيرة للأمام في مساعي الاتحادين السعودي والياباني المشتركة لتطوير قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في ظِل تطور الإمكانات التقنية وتلاشي الفواصل تدريجياً بين العوالم الواقعية والافتراضية، الأمر الذي أدى إلى حصول عشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية على تجربة فريدة من نوعها وتزايد الإقبال عليها إلى مستويات غير مسبوقة، وإلى ترسيخ مكانتها كظاهرة عصرية وكقطاع واعد في اقتصاد العالم المعاصر».

من جهته أكد فوميو إيواي: «أن هذه المباريات هي من ثمار المشاريع التعاونية ضمن الرؤية السعودية - اليابانية 2030 التي أُطلقت في عام 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان، بهدف تطوير شراكة إستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد، والثقافة، والرياضة، والترفيه». وأضاف: «يسرني أن أرى أن الألعاب الإلكترونية اليابانية تجذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة، فهي من أبرز الألعاب وأكثرها تأثيراً في العالم نظراً لمحتواها الذي يتمتع بتاريخ طويل من التطور. وآمل أن يساهم هذا التعاون الوثيق بين بلدينا الصديقين في هذا المجال في خدمة اقتصادنا وازدهارنا في المستقبل».

من جانبه، ذكر هامامورا هيروكازو: «بدأت قصة مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية - اليابانية عندما قام الأمير فيصل بزيارتي وأجرينا نقاشات حول هذا الحدث. بعد زيارته، قمت بزيارة المملكة العربية السعودية قبل أربع سنوات، في عام 2018. وفوجئت برؤية الأحداث المختلفة تقام على نطاق أكبر بكثير مما تحدثنا عنه في ذلك الوقت، وأشعر بسعادة غامرة لأن ما ناقشته لأول مرة معه قد آتى ثماره بهذه الطريقة. وأعتقد بأن هذه المباريات هي ترجمة ناجحة لكون الرياضات الإلكترونية عاملاً مهماً في العلاقات الدولية».