عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، مساء اليوم، اجتماعاً في مدينة أبها بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، وأعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على كافة التقارير الواردة من لجان البطولة، بشأن مباريات دور المجموعات التي أُختتمت مساء أمس الخميس. وقدم السلمي، الشكر الجزيل على هذه الاستضافة من منطقة عسير، ممثلة في أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وكافة القطاعات الداعمة، ولجميع أعضاء اللجنة، وكافة اللجان المعاونة على نجاح مباريات دور المجموعات من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية والإعلامية، وكذلك على صعيد التحكيم. وقال، التأهل إلى تلك المرحلة جاء تتويجاً لمجهودات اللاعبين بعد مباريات مثيرة لم يتم حسم المتأهلين منها حتى اللحظات الأخيرة، وأشكر جميع المنتخبات التي حرصت على المشاركة بأفضل المستويات، مقدماً الشكر أيضاً للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن التنظيم والاستضافة، والاهتمام والحرص من جانب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد توفير كافة سبل الراحة لكافة المنتخبات العربية. وأضاف، تم الانتهاء من اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة، وتم تحديد مواعيد مباريات ربع النهائي، فيما تمت مناقشة الاستعدادات لمباريات الدور ربع النهائي والأدوار النهائية القادمة، وتحضيرات كافة اللجان لضمان استمرارية العمل بنجاح في المرحلة القادمة، فيما أبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بعدم تسجيل أي احتجاجات خلال المباريات السابقة، ولم تتعطل لظروف الطقس وهطول الأمطار.