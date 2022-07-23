حقق منتخب الأردن فوزاً بهدف دون رد على منتخب اليمن، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في انطلاقة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل. وسجل هدف منتخب الأردن الوحيد اللاعب يوسف حسين، خلال الشوط الثاني من عمر اللقاء، فيما حصل لاعب منتخب الأردن أمين الشناينة على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وبذلك يرتفع رصيد منتخب الأردن لـ4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليه منتخب الإمارات بنقطة واحدة ثم المنتخب اليمني بدون رصيد حتى الآن. وتختتم مباريات المجموعة الثانية باللقاء الأخير في الجولة الثالثة، الذي يجمع بين منتخبي اليمن والإمارات الثلاثاء القادم على ملعب نادي ضمك.