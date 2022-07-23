يبحث المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب عن الميدالية البرونزية عندما يلتقي مع نظيره المنتخب الكويتي غداً (الأحد) 24 يوليو 2022 عند تمام الساعة الرابعة مساءً، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة العالم «ألمانيا - اليونان 2023»، المقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية (المنامة).وكان الأخضر الشاب قد صعد إلى الدور نصف النهائي برفقة المنتخب الكويتي من المجموعة الأولى، فيما تأهل منتخبا البحرين واليابان من المجموعة الثانية، مع ضمان الأربعة منتخبات التأهل إلى بطولة العالم، إذ تمتلك القارة الآسيوية 4 مقاعد في فئة الشباب، قبل أن يخسر مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب البحريني.