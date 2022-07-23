حقق منتخب المغرب فوزاً على منتخب السودان بنتيجة 4-2، في انطلاقة مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل. وسجل أهداف منتخب المغرب، اللاعبان ياسين خليفي (هدفين)، ومحمد أخراز، وأنس ميموني، بينما جاء هدفا منتخب السودان بواسطة أمجد عصام ومحمد خضر، فيما حصل لاعب المنتخب المغربي محمد دريد، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب المغرب لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ويأتي بعده منتخب السودان بدون رصيد، بالتساوي مع منتخب فلسطين الذي يستهل مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.‫أُرسلت من الـ iPhone