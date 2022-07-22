تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب فجر غد (السبت) إلى جمهورية سلوفينيا لإقامة معسكر إعدادي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 - 31 أغسطس 2022.وسيستمر المعسكر الخارجي لمدة 24 يوماً، وستكون تدريبات الأخضر فيه على فترتين صباحية ومسائية، إضافة لتدريبات الحديد والاستشفاء وعرض لقطات الفيديو، كما سيتخلل المعسكر خوض العديد من المواجهات الودية قبل موعد العودة إلى المملكة يوم 15 أغسطس.ويتولى الإسباني السيد خوليان مهمة المدير الفني لناشئي الأخضر، والمدرب الوطني هاشم الشرفا، ومدير المنتخب ياسر شاخور، والإداري سامي الفضل، والمحلل الفني يوسف آل يعقوب، وحسن العبدالعلي أخصائي العلاج الطبيعي، وتضم القائمة المشاركة في المعسكر 18 لاعباً وهم: حسين الصفواني، علي الخويلدي، سهل باز، علي قريش، ميثم أبو سرير، عطية الحربي، قاسم التركي، محمد الدرورة، حسن الشيتي، دانيال شويخات، مهدي العباس، سجاد الفردان، مهدي صالح، أحمد الطويلب، محمد القايد، حسين مويس، علي المقبقب، عبدالله المرهون. فيما سينضم كل من: حسين فريج، حسن التريكي، أحمد آل سعيد، جواد العباس إلى القائمة بعد فراغهم من المشاركة مع منتخب الشباب الذي يخوض حالياً منافسات في البطولة الآسيوية للشباب.يذكر أن قرعة البطولة الآسيوية للناشئين قد وضعت ناشئي المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات: اليابان، قطر، الإمارات، العراق، الكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: البحرين، إيران، الهند، كوريا، أوزبكستان.