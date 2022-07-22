أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن رعايتها لسائقة الراليات السعودية مشاعل العبيدان التي شاركت في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (باها) واختتمت في إيطاليا، في الفترة من 8-10 يوليو الجاري.

وتأتي الرعاية امتدادا للمرحلة الماضية أثناء رالي داكار السابق في المملكة، حيث أوضحت السعودية للشحن أن الشراكة الاستراتيجية مع سائقة الراليات مشاعل العبيدان هي في الواقع تعزيز لحضور المرأة السعودية في المحافل الدولية والمنافسات الرياضية العالمية بعد أن حققت العديد من الإنجازات والتميز في شتى المجالات.

يذكر بأن مشاعل العبيدان كانت قد سجلت اسمها كأول فتاة سعودية وخليجية تشارك في رالي داكار إلى جانب «رالي عالمي» في أوروبا، من خلال مشاركتها في رالي باخا أراغوان إسبانيا 2021 والذي يُعد خامس جولات بطولة كأس العالم للباها كروس كانتري المنظمة من طرف الاتحاد الدولي لسيارات FIA. إلى جانب مشاركتها في رالي حائل وتتويجها بالمركز الثاني في فئة تي 3 في رالي حائل الدولي، آخر جولة من بطولة العالم للكروس كانتري إلى جانب مشاركتها في رالي داكار 2022 الذي احتضنته تضاريس المملكة للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة 70 جنسية مختلفة من جميع فئات الرالي.

واستطاعت العبيدان إكمال جولة إيطاليا بالرغم من الصعوبات التي تعرضت لها أثناء السباق والتي تمثلت في حدوث خلل لمكابح السيارة، فيما تستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للراليات الصحراوية (باها) الجولة الرابعة المقرر خوضها في إسبانيا في الفترة من 21 إلى 24 يوليو الجاري.