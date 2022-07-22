أصدرت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم رخصة تصنيف وانضمام 4 أكاديميات خاصة، وناديين لعضوية الاتحاد السعودي، وهي الخطوة التي تأتي مواكبة مع برنامج «نافس» الذي أطلقه وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والخاص بإصدار رخص للأكاديميات والأندية الخاصة، انطلاقًا من رؤية المملكة نحو توسيع قاعدة ممارسي الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص على مستوى جميع مناطق المملكة.وجاء إصدار رخص التصنيف للأكاديميات الأربع وهي كل من أكاديمية الرؤية المحترفة، أكاديمية الليث الأبيض الرياضية، وأكاديمية الجفن الدولية الرياضية، وأكاديمية إيزوف، بعد أن استوفت الشروط والمعايير التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل منح الرخص للأكاديميات والانضمام إلى الاتحاد.كما تم منح الرخص لناديي الدمام ونادي المخواة وستتاح الفرصة للأكاديميات الأربع والناديين للمشاركة في مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسب الفئة العمرية المتاحة لدى كل منها.وتقوم اللجنة الفنية خلال الفترة الحالية بعمل زيارات على الأكاديميات والأندية الخاصة التي تقدمت بطلب العضوية من الاتحاد السعودي للوقوف على مدى استيفاء الشروط والمعايير قبل منح الرخصة.يذكر أن تصنيف الأكاديميات في الاتحاد السعودي يشمل ثلاثة مستويات هي A وB وC، علماً بأن الأكاديميات الأربع المنضمة تم تصنيفها في المستوى C.