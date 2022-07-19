أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قراراً بتشكيل لجنة المسابقات، وذلك بعد تقديم رئيس وأعضاء لجنة المسابقات الحالية اعتذارهم عن الاستمرار مع نهاية الموسم الرياضي السابق 2022/2021.

وضمت لجنة المسابقات التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الرابطة كلا من: محمد السليم (رئيساً)، الدكتور محمد السليمان (عضواً)، عبدالرحمن السيار (عضواً).

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الرابطة المهندس عبدالعزيز العفالق، عن شكره وتقديره للجنة السابقة برئاسة أحمد الراشد، مثمناً لها كل الجهود التي تم بذلها خلال المواسم الثلاثة السابقة، منذ انتقال أعمال لجنة المسابقات من اتحاد القدم إلى الرابطة، متمنياً في الوقت ذاته لأعضاء اللجنة المشكلة حديثا التوفيق والنجاح.

ومن المقرر كذلك أن يتم تعيين رئيس للجنة تراخيص الأندية نظراً لاستقالة رئيسها محمد السليم بعد تعيينه رئيساً للجنة المسابقات.