أخضر رفع الأثقال يصل «أوزبكستان» للمشاركة بالآسيوية

انطلقت منافسات البطولة الآسيوية لرفع الأثقال للشباب والناشئين بالعاصمة الأوزبكية طشقند اليوم (الأحد) 17 يوليو 2022، وتستمر لمدة 9 أيام. ويشارك منتخبنا الوطني للشباب والناشئين في البطولة ضمن 261 لاعبا ولاعبة يمثلون 21 دولة (السعودية - البحرين - الإمارات - الأردن - سورية - بنغلاديش - إندونيسيا - الهند - إيران - العراق - كازاخستان - قيرغيزستان - كوريا - منغوليا - الفلبين - سريلانكا - تايلاند - طاجيكستان - تركمانستان - أوزبكستان - فيتنام). وكان في استقبال الوفد السعودي مسؤول العلاقات والمراسم بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان فيصل باعبدالله. وتضم بعثة المنتخب السعودي بالبطولة، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس لجنة المرأة فوزية أحمد حوباني، كلا من اللاعبين محمد علي الزوري - جاسم محمد الزوري - جواد عادل آل قيصوم - حسن باسم المرزوق - محمد باسم المرزوق - يوسف فخري المدرهم - عبد المجيد محمد الكليبي - حسام علي الدغام - ليان القرشي - نجود الهرمي - رفيف جعر - حنان عامري، تحت إشراف المدرب الاستوني ايكور بيسكروف، ومساعديه التونسية رانيه بهلول، والمدرب الوطني عباس القيصوم، وإدارياً ملك أسامة بليلة، وأخصائي علاج طبيعي مجتب الأحمد، والإعلامي متعب الجوهر، فيما يشارك في إدارة البطولة تحكيميا الحكم الدولي عبدالكريم عسيري.