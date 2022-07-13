يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا (الخميس) ثاني مواجهاته في نهائيات البطولة الآسيوية أمام نظيره الأسترالي عند الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت المملكة والتي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويلعب الأخضر أمام حامل لقب البطولة الآسيوية وأحد أبرز المنتخبات المرشحة لتحقيق الكأس، ويمتلك لاعبو أستراليا الطول والقوة البدنية والجسمانية، والتي تميزهم عن معظم المنتخبات المشاركة في البطولة، ويسعى منتخبنا الوطني للفوز وإبقاء حظوظه في التأهل لدور القادم، قبل المواجهة الأخيرة له في مجموعته أمام منتخب الأردن، وذلك بعد غد (السبت)، والظهور بمستوى جيد يعكس المستوى الذي ظهر به في افتتاح البطولة أمام منتخب إندونيسيا، وسيفتقد الأخضر أحد أبرز لاعبيه وصانع ألعابه مرزوق المولد الذي تعرض لإصابة في مباراة الافتتاح أمام إندونيسيا.