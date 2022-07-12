تنطلق يوم الجمعة القادم تدريبات فريق الوحدة لمدة أسبوع، حيث سيخضع جميع اللاعبين لكشف طبي شامل، بعد ذلك ستتوجه بعثة الفرسان إلى إسبانيا لإقامة معسكر إعدادي من 21 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس القادم.

وسيخوض الفريق الوحداوي ست مباريات ودية بمشاركة كافة اللاعبين؛ ليستطيع المدرب برونواكرابوفيتش الاطلاع على مستوى جميع اللاعبين قبل اختيار العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في منافسات الموسم الرياضي القادم، عقب نهاية معسكر إسبانيا.

وسيكمل الفرسان المرحلة الثانية من الإعداد بجدة من يوم 16 أغسطس لحين انطلاقة دوري المحترفين يوم 25 من الشهر ذاته، وسيخوض الفريق لقاء ودياً أمام أحد الفرق المحلية، قبل انطلاقة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى، طلب المدرب برونواكرافيتش الاطلاع على آخر ثلاث جولات للفريق الوحداوي في دوري الدرجة الأولى من أجل مشاهدة أداء اللاعبين وتقييمهم فنياً.