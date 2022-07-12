تعكف إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر على إغلاق ملف الالتزامات المالية المتعلقة باستخراج شهادة الكفاءة المالية لضمان قيد اللاعبين المحليين والأجانب في كشوفات العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي انطلقت يوم 28 يونيو الماضي وتستمر حتى 31 أغسطس القادم.

وبلغت قيمة الالتزامات المالية على نادي النصر حتى 31 مارس الماضي، 36.13 مليون ريال، ويجري العمل على إنهاء ملف المستحقات المالية من قبل إدارة النادي.

وكانت الإدارة النصراوية تعاقدت أخيراً مع النجمين الأجنبيين قائد وحارس مرمى منتخب كولومبيا دافيد أوسبينا، في صفقة انتقال «حر» وبعقد يمتد لمدة سنتين، والظهير الأيسر لمنتخب ساحل العاج غيسلان كونان، وذلك في صفقة انتقال «حر» بعقد يمتد لثلاث سنوات، بناء على توصية المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وتهدف إدارة مسلي آل معمر لتوفير كافة الإمكانيات الفنية التي تساهم في تدعيم قوة الفريق النصراوي الذي تنتظره العديد من البطولات في الموسم القادم.