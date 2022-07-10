علمت «عكاظ» من مصادرها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيصدر قراره خلال شهر يوليو الجاري، بشأن الشكوى التي تقدم بها اللاعب التونسي حمدي النقاز ضد النادي الأهلي السعودي، والتي يطالب من خلالها بمستحقاته المالية البالغ قيمتها 4 ملايين و500 ألف ريال شاملة الرواتب وقيمة الشرط الجزائي، وذلك عقب فسخ العقد مع اللاعب من طرف واحد.

وكانت «عكاظ» أشارت في شهر فبراير الماضي إلى شكوى النقاز ضد الأهلي في «الفيفا»، عقب إعلان النادي عن توقيع مخالصة معه، وهو ما تم نفيه من قبل أنيس بن ميم وكيل أعمال اللاعب في ذلك الوقت.

يذكر أن النادى الأهلى السعودي، تعاقد رسمياً مع اللاعب حمدى النقاز (29 عاماً) لمدة موسم واحد في فترة الانتقالات الصيفية في شهر أكتوبر من العام 2021 في صفقة انتقال حر، ولم يستمر طويلاً، إذ تم الاستغناء عن النقاز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.