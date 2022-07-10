اقتربت الإدارة الاتحادية من إغلاق ملف المستحقات المالية المتعلقة باستخراج شهادة الكفاءة المالية لضمان تسجيل اللاعبين المحليين والأجانب الذين سيتم قيدهم في كشوفات الفريق الكروي الأول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي انطلقت يوم 28 يونيو الماضي وتستمر حتى 31 أغسطس القادم.

من جانب آخر، أبلغ الجهاز الإداري للفريق الاتحادي الأول اللاعبين بضرورة الالتزام بموعد العودة للتدريبات المقرر يوم 20 يوليو الجاري، إذ سيخضع اللاعبون للفحوصات الطبية قبل المغادرة للمعسكر الإعدادي يوم 23 من الشهر ذاته، وتعكف الإدارة الاتحادية على توفير حاجات المدرب نونو سانتو الفنية من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي بلاعبين محليين وأجانب يشكلون إضافة فنية للفريق الكروي الذي تنتظره العديد من البطولات في الموسم الرياضي القادم، وهناك تواصل شبه يومي بين المدرب البرتغالي وإدارة العميد من أجل حسم ملفات اللاعبين مبكراً ووجوده في معسكر النمسا.