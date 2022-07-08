يغادر فريق النصر أواخر شهر يوليو الجاري لإسبانيا لإقامة معسكر إعدادي لمدة ثلاثة أسابيع سيتخلله عدد من اللقاءات الودية وأبرزها ضد إسبانيول الإسباني، واستقر المدرب جارسيا على إقامة المعسكر الإعدادي في إسبانيا من أجل تجهيز الفريق لمنافسة الموسم الرياضي القادم.

وأكد المدرب جارسيا أنه سيعمل على تحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع جهازه المساعد واللاعبين من أجل إسعاد الجماهير النصراوية بالعمل على تحقيق البطولات.

وأوضح جارسيا أن المفاوضات مع نادي النصر استمرت لأكثر من سنة من خلال رئيس النادي مسلي آل معمر الذي أصر على قدومي في الفترة الشتوية ولم أحضر، ولكن تابعت الفريق النصراوي موسماً كاملاً حتى أصبحت على اطلاع كامل عن كافة التفاصل الفنية والعمل على تكثيف الجهد من أجل إعداد فريق ينافس على تحقيق البطولات.

يذكر أن المدرب جارسيا خامس مدرب يقود الفريق النصراوي في عهد إدارة مسلي آل معمر بعد أربعة مدربين قادوا الفريق بداية بالبرازيلي مينيز، والبرتغالي بيدرو، والبرازيلي مارسيلو، والأرجنتيني روسو، ولم يحقق الفريق أية بطولة محلية أو قارية.