حسم فريق الطائي صفقة هداف الدوري المغربي اللاعب الكونغولي غي مبينزا (24 عاماً) مهاجم الوداد البيضاوي بنظام الإعارة، الذي حقق لقب هداف الدوري المغربي للموسم المنصرم بعد منافسة شرسة مع الغابوني أكسل مايي لاعب اتحاد طنجة، إذ سجل المهاجم الكونغولي 15 هدفا مع «وداد الأمة».

وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن اللجنة الفنية في نادي الطائي اختارت غي مبينزا (مواليد 1 أبريل 2000) الذي يلعب في مركز المهاجم في نادي الوداد الرياضي على سبيل الإعارة من نادي رويال أنتويرب، بجانب 3 مهاجمين، حيث استقر اختيار رئيس النادي على الكونغولي بتوصية من قائد فريق الطائي الكونغولي موسونا، الذي أخذ موافقة اللاعب النهائية مساء اليوم، ومنح إدارة الطائي سرعة إنهاء إجراءات التعاقد برغم رفض الوداد البيضاوي خروج اللاعب من الفريق.

وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن الوداد فعّل أمس (الخميس) بند الشراء الموجود في عقد استعارته الذي تبلغ قيمته 460 ألف دولار، وحتى الآن لم يجد موافقة ناديه الأصل.

ووصلت القيمة السوقية للمهاجم الكونغولي لمبلغ 1.3 مليون يورو في بورصة «ترانسفير ماركت» بعد أن كانت 750 ألف يورو في شهر يونيو الماضي.

وخطف مبينزا الأضواء في بلده الكونغو مع نادي بوتو بوتو في سن 17 عاما، لينتقل بعدها لنادي ليوباردز، ثم لامانشا، ثم أوتوهو، وتألق مبينزا في الدوري الكونغولي فتح أمامه أبواب اللعب لصالح منتخب بلاده في عام 2017، وخاض أول مباراة معه في عام 2019، وتحديدا خلال مواجهة زيمبابوي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ولعب مع نادي الملعب التونسي الذي ضمه لصفوفه عام 2018 بعقد بمتد لفترة 5 أعوام وظهر في 25 مباراة مع نادي العاصمة التونسية ضمن الدوري المحلي، سجل فيها 11 هدفا، وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة، وقدم مع الوداد أفضل مستوياته، حيث خاض 39 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 23 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.