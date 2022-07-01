لا أحد يختلف على طيبته.. هدوئه.. صمته.. عمله وتفانيه.. حبه وعشقه لناديه.. يهرول خلف الإنجازات والبطولات.. عاشق لصعود المنصات.. منذ أن طل على الوسط الرياضي «غلب الكل».كل كلمات المديح هذه تتجه سهامها نحو «التاريخي» رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل الذي تقلد منصب رئاسة الهلال يوم 18 يونيو 2019، ومنذ ذلك التاريخ حتى اللحظة وهو ينثر الفرح على محيا عشاق الزعيم الواحد تلو الآخر، ليس على صعيد كرة القدم فقط، بل حتى امتد إلى كثافة عقود الرعاية التي وقعها، ناهيك عن تحقيق البطولات في الألعاب المختلفة، وكانت الإنجازات في تاريخ فهد بن نافل مع الهلال 7 بطولات من أصل 10 ألقاب، حيث فاز الفريق معه بدوري المحترفين 3 مرات متتالية، إضافة للقبين لدوري أبطال آسيا، 2019 و2021، وتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب كأس السوبر السعودي، كما حقق مع الهلال المركز الرابع بكأس العالم للأندية مرتين، وكان آخر إنجازاته مع الهلال التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، فالزعيم خلال المواسم الثلاثة الذي تواجد بها «أبوسعد» رئيساً للهلال حقق نحو 174 بطولة في مختلف الألعاب والفئات، ووقع 22 عقداً مع الشركات والرعايات التجارية، كما تم التوقيع مع 20 لاعباً في اللعبة الشعبية الأولى بالعالم كرة القدم، وتم تجديد عقود 39 لاعباً لكرة القدم، كما نجح الرئيس التاريخي فهد بن نافل في إتمام تأسيس شركة «الهلال الاستثمارية»، وتم افتتاح 7 أكاديميات لكرة القدم للشباب والبنات، إضافة إلى استحداث 11 لعبة داخل النادي ضمن الألعاب المختلفة مما أدى إلى حراك كبير داخل الكيان وتجاوز عدد اللاعبين في الألعاب المختلفة نحو 1000 لاعب، كما تمت مواكبة رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة الممارسين للرياضة بتمكين أكثر من 8000 شخص، وتحقيق المركز الأول في مبادرة التحول الرقمي لأندية دوري المحترفين، كما تم إنشاء رابطة مشجعين تحت مسمى «القوة الزرقاء»، وتمكين المرأة من العمل داخل أروقة النادي، إضافة لاستحداث إدارة الألعاب النسائية، وازدياد عدد الوظائف بالنادي بنسبة 52.7%، كما تم رفع جودة الحوكمة وتعزيز الكفاءة المالية، وإقامة أكثر من 40 مبادرة و5 اتفاقيات تعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتطوير وترميم منشآت داخل مرافق النادي بمساحة 31.913م2، ولم تتوقف إنجازات عمل إدارة ابن نافل عند هذا الحد، بل تم إنشاء مرافق تدريبية وإدارية بمساحة 12.840م2 تتضمن ملاعب التدريب بجوار النادي.