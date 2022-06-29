غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اللاعبين تاليسكا (النصر)، بانيغا (الشباب)، حسين سالم (الفيصلي ) وناديي الاتحاد والباطن؛ 147 ألفا نظير تجاوزاتهم في مباريات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. إذ تم إيقاف تاليسكا لاعب النصر مباراتين وتغريمه 20 ألفا، لقيامه بسلوك مشين تجاه لاعب الفتح، وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة.كما تم إيقاف الأرجنتيني بانيغا 4 مباريات وتغريمه 40 ألفا، لاستخدامه إشارة مهينة تجاه الحكم المساعد الأول في لقاء النادي الأهلي.وتم إيقاف لاعب الفيصلي حسين سالم وتغريمه 40 ألفا، لقيامه بفعل عدواني تجاه حكم المباراة في لقاء الهلال.وتم ايضا تغريم نادي الباطن 15 ألفا، لتأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرضية الملعب ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني. وأخيرا تم تغريم نادي الاتحاد 32.812 ريالا، لرمي جمهوره عبوة مياه واحدة تجاه أرضية الملعب.