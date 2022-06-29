وسط حضور رياضي واجتماعي كبير، شهدت قاعة الشيخ سليمان سعيد زقزوق بمركز حي النهضة النموذجي بجدة، مؤخرا تدشين كتاب «نجوم الرياضة في الرويس» لمؤلفيه الباحث والموثق إبراهيم كنداسة والمؤرخ عبدالإله النجيمي، والكابتن محمد خميس.
حفل التدشين كان حلقة وصل وتلاقٍ شهد حضور الكثير من أعيان وأبناء حي الرويس والداعمين لبروز الكتاب ونجوم الرياضة المحتفى بهم، ومنهم: وجدي الطويل عضو مجلس إدارة الأهلي ولاعب النادي السابق، اللواء عبدالحميد ينبعاوي، فريد زاهد أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة السابق، الكابتن عبدالله بكر، وحامد قابل مدير الاستقدام بجدة السابق والمستشار غسان مناع، حسن باصفار عضو مجلس نادي الاتحاد السابق وعضو الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، عبدالرحمن الرابغي لاعب الأهلي السابق، ومروان علي الرابغي، وصديق الجحدلي، والكباتن أحمد سالم وحسام أبو داود ومحمد علي عنبر وعبدالله إدريس وعبدالله زارع، وغيرهم من اللاعبين السابقين من مختلف الألعاب.
الحفل الذي أبدع في تقديمه المذيع وليد حميد، وأداره إعلاميا عبدالله أمين، كُرِم فيه الحضور في جو أسري آسر وفريق العمل، منصور سالم، عبدالله سلمان الرويحي، مروان بازي، عبدالله المأمون، هشام مليباري، تركي الجدعاني ومحمد السيد، وتحدث فيه المؤلفون عن فحوى الكتاب وأنه سيكون البداية للمزيد من الإضافة في الطبعات المقبلة، فيما ألقى كلمات اللاعبين عن كل عصر كل من: وجدي الطويل، صلاح صالح الجحدلي، محمد حسن الخطيب، غسان مناع وثامر أبو عبيد.