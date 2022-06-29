وسط حضور رياضي واجتماعي كبير، شهدت قاعة الشيخ سليمان سعيد زقزوق ‏بمركز ‏حي النهضة النموذجي بجدة، مؤخرا تدشين كتاب «نجوم الرياضة في الرويس» ‏لمؤلفيه ‏الباحث والموثق إبراهيم كنداسة والمؤرخ عبدالإله النجيمي، والكابتن محمد ‏خميس‏.‏

حفل التدشين كان حلقة وصل وتلاقٍ شهد ‏حضور الكثير من أعيان وأبناء حي ‏الرويس والداعمين لبروز الكتاب ونجوم الرياضة ‏المحتفى بهم، ومنهم: وجدي الطويل ‏عضو مجلس إدارة الأهلي ولاعب النادي السابق، ‏اللواء عبدالحميد ينبعاوي، فريد زاهد ‏أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة السابق، ‏الكابتن عبدالله بكر، وحامد قابل ‏مدير الاستقدام بجدة السابق والمستشار غسان مناع، حسن باصفار عضو مجلس ‏نادي الاتحاد ‏السابق وعضو الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، عبدالرحمن الرابغي لاعب ‏الأهلي السابق، ومروان علي الرابغي، وصديق الجحدلي، والكباتن أحمد سالم ‏وحسام أبو داود ومحمد علي عنبر ‏وعبدالله إدريس وعبدالله زارع، وغيرهم من اللاعبين السابقين من مختلف الألعاب. ‏

الحفل الذي أبدع في تقديمه المذيع وليد حميد، وأداره إعلاميا عبدالله أمين، ‏‏كُرِم فيه الحضور في جو أسري آسر وفريق العمل، منصور سالم، ‏عبدالله سلمان الرويحي، مروان بازي، عبدالله المأمون، هشام مليباري، تركي الجدعاني ‏ومحمد السيد، وتحدث فيه ‏المؤلفون عن فحوى الكتاب وأنه سيكون البداية للمزيد من ‏الإضافة في الطبعات ‏المقبلة، فيما ألقى كلمات اللاعبين عن كل عصر كل من: ‏وجدي الطويل، صلاح ‏صالح الجحدلي، محمد حسن الخطيب، غسان مناع وثامر أبو ‏عبيد.‏