وقعت إدارة نادي القادسية مع المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم، وحضر التوقيع من الجانب القدساوي رئيس النادي أحمد غدران، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة حيث تمت مراسم التوقيع بمقر النادي.

من جانبه، أشاد أحمد غدران بالمدرب الوطني خالد العطوي، وبما يملكه من سيرة ذاتية جيدة وقال غدران: نجاحات العطوي السابقة مع المنتخبات السعودية والفرق التي دربها، شجعتنا على إتمام التعاقد معه، حيث إنه مدرب شاب لديه من الطموح ما يحقق تطلعات الجماهير القدساوية وتابع غدران: نتمنى أن يواصل العطوي مسيرة النجاح مع القادسية، وأن يكون على قدر تطلعات وطموحات جماهير النادي، واستعادة هيبة بني قادس مع النجوم الشابة في الفريق.

من جهته، اعتمد الكابتن خالد العطوي البرنامج الزمني لإعداد الفريق الأول الذي انطلق اليوم (الأربعاء) والذي يمتد لـ 53 يوماً، ويشتمل على فحوصات طبية ومعسكرين داخلي وآخر خارجي.