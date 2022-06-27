تُوّج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الفيصلي بنتيجة 2/1 على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 (الأخيرة)، وبلوغه رصيد 67 نقطة.

فيما هبط النادي الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) بعد تعادله 0/0 مع الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتراجعه للمركز الـ15 برصيد 32 نقطة.

وفي جدة، سيطر التعادل السلبي دون أهداف على مباراة الاتحاد (65 نقطة) والباطن (33 نقطة).

وبهذه النتائج يتوج الهلال بلقب الدوري ويهبط الأهلي (32 نقطة) مع الفيصلي (33 نقطة)، مع الحزم (17 نقطة) إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).