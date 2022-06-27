حذر رئيس نادي الطائي تركي الضبعان قبل ساعة ونصف من بدء جولة التتويج والهبوط من تهاون بعض الفرق على حساب مصلحة فرق أخرى.وقال: «لا بد أن يعلم كل رئيس ناد أن المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه هي الدفاع عن سمعة دورينا واللعب بكل انضباط بغض النظر عن أهمية المباراة من عدمها».وأضاف: «الأهم المحافظة على سمعة دورينا ليكون محط اهتمام ومحور جذب بغض النظر عن من يهبط ومن يفوز بالدوري، ودوّن في نهاية حديثه شعار نشر الثقة».وفتح حديث رئيس نادي الطائي باب جدل واسع في وسائل التواصل لوجود تلاعب واتفاقيات.وقال لـ«عكاظ» المستشار في القانون الرياضي الدولي والكشف عن المنشطات وإدارة كرة القدم المحترفة أحمد الأمير تعليقاً على حديث رئيس الطائي: من اختصاصات وحدة النزاهة بالاتحاد السعودي لكرة القدم النظر في أي مخالفة تختص بالتلاعب بنتائج المباريات وذلك للحفاظ على نزاهة وعدالة المنافسات والبطولات، حيث إن من المهمات المناطة بالوحدة حضورها مثل هذه المباريات الحاسمة التي يحدد فيها بطل المنافسة والأندية الهابطة، وذلك للحد من أي تصرف قد يؤثر على تحديد الأندية الأبطال وتلك الهابطة، بحيث يتم تقديم تقارير عن هذا النوع من المباريات من قبل الوحدة وذلك من خلال أعضائها الذين يقومون بحضور المباريات الحاسمة، ومن ثم تقوم الوحدة بناء على هذه التقارير، إضافة إلى أي أدلة أخرى، بإصدار قرار إما بثبوت المخالفة أو نفيها.