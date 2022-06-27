وجه أسطورة كرة القدم التونسية ولاعب الأهلي السابق طارق ذياب رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي قبل ساعات من خوض المواجهة المصيرية أمام فريق الشباب في الجولة الختامية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يواجه من خلالها الأهلي مصيراً صعباً، إذ إن خروجه من اللقاء بنتيجة سلبية يعني حتمية مغادرته الدوري وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال النجم التونسي في رسالته: «أتمنى من كل قلبي حظا موفقا للراقي في مباراته المصيرية يوم الاثنين، واثق من أن هذا النادي العريق الذي تشرفت بأن حملت ألوانه وثالث الثلاثة الذين لم يسبق أن غابوا عن الدوري الممتاز سيتجاوز هذه الوضعية الصعبة وسيعود قريبا لصولاته وجولاته بفضل جمهوره الرائع ورجالاته الأوفياء».

يذكر أن طارق ذياب سبق له تمثيل الأهلي لمدة موسمين ما بين عامي 1978-1980.