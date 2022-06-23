نفذ الفريق المختص بجمعية البيئة السعودية زيارة رسمية لمقر النادي الأهلي بمحافظة جدة، في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجمعية والنادي الأهلي التي تهدف إلى المساهمة في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء وتفعيل برنامج الجمعية الخاص بالرياضة والبيئة، وتحويل النادي إلى أول ناد سعودي صديق للبيئة، واستخدام الرياضة كأداة للتوعية المجتمعية، من خلال رفع الوعي البيئي وتطبيق الممارسات التي تساهم بتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من البرامج الخاصة بالجمعية أهمها برنامج «علامة الحس البيئي» ECO SENS.

وقام الفريق المختص بالاطلاع والتقييم ووضع الملاحظات أثناء سير العمل، وقد بدأ العمل بإعادة تأهيل مقر الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، كمرحلة أولى، وتستمر المراحل التالية تدريجيا لتشمل جميع مقرات النادي التي يطمح فريق العمل من الطرفين للوصول إلى أن يكون من أوائل مقرات الأندية الرياضية التي تحصل على علامة الحس البيئي ECO SENS وتساهم في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الاستدامة.

ودعت جمعية البيئة السعودية جميع الأندية إلى تحويل مقراتها إلى نواد خضراء صديقة للبيئة؛ لتساهم في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الاستدامة.