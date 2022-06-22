يلتقي مساء غد (الخميس) «أبها» صاحب المركز التاسع وبرصيد 34 نقطة، وبطل كأس الملك «الفيحاء» صاحب المركز السابع وبرصيد 34 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها ضمن مباريات الجولة الـ29 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد المباراة شديدة الأهمية للفريقين لتأمين وضمان بقائهما في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي القادم، فيما سيكون الحضور الجماهيري منتظرا بكثافة لدعم وتشجيع ومؤازرة الفريق صاحب أرض أبها.

«عكاظ» رصدت في عدة لقاءات سابقة حضورا جماهيريا ضعيفا لمؤازرة زعيم الجنوب، والذي وضع علامات استفهام كثيرة، على الرغم من أن ملعب المحالة بمدينة أبها، وبنسبة كبيرة من جماهير الفريق في المدينة ذاتها، ولكن واقع الحضور الجماهيري يعكس عدم اهتمام الكثيرين لمؤازرة الفريق في ملعب اللقاءات، والاكتفاء بمتابعتها عن طريق التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي، فهل ستكون الجماهير حاضرة في ملعب اللقاء لمسح الصور الذهنية عن الحضور المتواضع لجماهير أبها في لقاءاته بمعظم الجولات السابقة، أم سيستمر الحال كسابق عهده، في الوقت الذي يرى فيه لاعبو ومسؤولو أبها أنها فرصة ذهبية لصالح زعيم الجنوب لمشاهدة جماهير غفيرة تتواجد في مدرجات ملعب المحالة خلال هذا اللقاء المهم.