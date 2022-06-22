تعود الإثارة والندية مجدداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء غدا (الخميس)؛ إذ تقام ثمانية لقاءات في التوقيت ذاته عند تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ29 ما قبل الأخيرة، وتتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو المنطقة الشرقية، إذ يلتقي الاتحاد (المتصدر) بنظيره الاتفاق (المركز 12) الباحث عن البقاء، فيما يواجه الهلال (الوصيف) مضيفه الفتح (سادس الدوري).

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بطموح الفوز والهروب من مقاعد الهبوط، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 31 نقطة، فيما يدخل فريق الاتحاد لقاء الليلة برغبة الفوز ولا غيره على أمل تعثر منافسه الهلال أمام الفتح عندما يلتقيان على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، إذ يملك كل منهما 61 نقطة، ويتفوق الهلال بالمواجهات المباشرة، فيما يدخل الفتح لقاءه أمام الهلال محتلاً المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وفي واحدة من أقوى اللقاءات يلتقي الأهلي بنظيره الرائد، ويطمح الراقي لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الهبوط، الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 31 نقطة وفوزه في لقاء الليلة يضمن له البقاء في حالة تعثر فريق الباطن، أما فريق الرائد فلا خيار أمامه سوى الفوز للهروب مؤقتاً من شبح الهبوط، إذ يحتل رائد التحدي المركز 14 برصيد 30 نقطة.

فيما يخوض فريق الباطن صاحب المركز 15 لقاء صعبا على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ضمك (خامس الدوري)، ويطمح السماوي لتحقيق النقاط الثلاث، إذ يحتل المركز 15 برصيد 29 نقطة، أما فريق ضمك فإنه يسعى للخروج بنتيجة إيجابية بعد أن ضمن المركز الخامس.

وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق الفيصلي واحدة من أهم لقاءاته في دوري المحترفين عندما يستضيف الطائي، إذ يبحث العنابي عن النقاط الثلاث للابتعاد مؤقتاً عن شبح الهبوط محتلا المركز الـ13 برصيد 30 نقطة، فيما يدخل فريق الطائي هذا اللقاء بدون ضغوطات بعد أن ابتعد عن مراكز المؤخرة إذ يحتل المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

ومن اللقاءات القوية والمنتظرة مواجهة فريق التعاون بضيفه الشباب، ويسعى صاحب الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث لضمان البقاء، إذ يحتل سكري القصيم المركز العاشر برصيد 32 نقطة، فيما يطمح الشباب للفوز للمنافسة على المقعد الآسيوي والمشاركة في السوبر السعودي بنظامه الجديد.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يلتقي فريق أبها وضيفه الفيحاء في لقاء بعيد عن حسابات الهبوط، فإنهما يملكان ذات الرصيد من النقاط 34، ويتفوق الفيحاء بفارق الأهداف، الذي يحتل المركز السابع فيما يحتل أبها المركز التاسع. وفي آخر المواجهات يستضيف فريق الحزم الهابط لمصاف الدرجة الأولى نظيره فريق النصر ثالث الدوري برصيد 55 نقطة، ويبحث العالمي عن النقاط الثلاث لتعزيز مركزه سعياً للمشاركة في دوري أبطال آسيا وكذلك في السوبر السعودي.