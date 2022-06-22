أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم النادي الأهلي 50 ألف ريال، وإلزامه بدفع مليوني ريال، وتحذيره من خصم 3 نقاط من رصيده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع تهديده بالهبوط لدرجة أدنى.

وجاء قرار لجنة الانضباط بعد امتناع النادي الأهلي عن تنفيذ القرار الصادر من غرفة فض المنازعات رقم (652/غ/2021) وتاريخ 2021/12/1 الصادر لصالح نادي الفيصلي، حيث إن اللجنة خاطبت النادي الأهلي وفقاَ للفقرة الثانية من المادة «85» من لائحة الانضباط والأخلاق، إلا أنه لم يرد ما يفيد بتنفيذ القرار.

ونتيجة لذلك، أعلنت اللجنة ثبوت مخالفة النادي الأهلي للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق لعدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم الصادر لصالح نادي الفيصلي، وقررت إلزام الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما قررت «الانضباط» منح النادي الأهلي مهلة نهائية مدتها 30 يوماً للالتزام بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، وفقاً لمنطوق قرار الغرفة التالي: مبلغ 2,000,000 ريال، مبلغ 5 آلاف ريال، دفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة بمبلغ وقدره 100 ألف ريال.

وتضمن منطوق القرار تحذير النادي الأهلي في حال الامتناع عن تنفيذ قرار الغرفة كاملاً خلال المهلة النهائية المحددة أعلاه، إيقاع عقوبة خصم 3 نقاط من الفريق الأول في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022، وفي حال الاستمرار بالامتناع عن التنفيذ بعد إيقاع عقوبة خصم النقاط يُمنح النادي الأهلي مهلة 15 يوماً، وفي حال عدم الالتزام يتم إيقاع عقوبة المنع من التسجيل عند أقرب فترة تسجيل قادمة وفي حال انتهاء فترة التسجيل دون التنفيذ، إيقاع عقوبة الهبوط الى درجة أدنى وفقاً للمادة (85-4-2) من لائحة الانضباط والأخلاق بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى اصدار قرار آخر من لجنة الانضباط والأخلاق.

كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق النادي الأهلي ونادي الفيصلي بإشعارها عند تنفيذ القرار وتقديم ما يثبت ذلك، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.