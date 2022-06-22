التقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، بلاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري بنادي الباطن خلال زيارته للنادي، وحضوره تمرين الفريق. وأكد الأمير منصور للاعبين أهمية المواجهتين المتبقيتين في الدوري أمام ضمك والاتحاد واضعاً ثقته الكبيرة بهم. وقال الأمير منصور: ثقتنا كبيرة بكم والانتصارات تتطلب روحا قتالية وعزما وتركيزا كبيرا، خاصة في ليلة كل مباراة وخلال المعسكر الإعدادي، وهذا يحتاج إلى أن يكون التصميم شعار الجميع وثقة كل منا بزميله في ما يتعلق بأهمية المرحلة والإصرار على تحقيق أهم أهدافنا المتمثل في الفوز ولا شيء غيره، وضمان البقاء رسمياً بالدوري وإسعاد كل أهالي محافظة حفر الباطن.يذكر أن الباطن سيستضيف غداً (الخميس) نظيره ضمك في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ان يغادر إلى جدة صباح السبت القادم ليختتم الموسم الرياضي بمواجهة الاتحاد. ويسعى «السماوي» النقاط لحصد الـ6، ليضمن البقاء رسمياً بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم القادم.