رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم على بطولة كأس آسيا التي أقيمت في أوزبكستان.

وأكد أمير منطقة تبوك أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر، عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد -حفظهما الله-، مشيدا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، كما هنأ الشعب السعودي وكذلك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الانجاز، سائلا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام أفراحها.