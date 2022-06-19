جددت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي عقد اللاعب البرازيلي ادريانو بادال لموسم إضافي ليشارك الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو للموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

الجدير بالذكر أن البرازيلي «ادريانو» سيمثل الفريق الهجراوي للموسم الرابع على التوالي حيث يعتبر من أبرز اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو.

ومثل أدريانو هجر في ٨٢ مباراة على مدار ثلاثة مواسم سجل خلالها ٣٤ هدفا، كما ساهم في صناعة ٤٤ هدفا.

وأعرب أدريانو عن سعادته بتجديد عقده مع هجر قائلاً «نادي هجر بيتي الثاني وأنا سعيد بارتداء شعاره وتمثيله لأطول فترة ممكنة».