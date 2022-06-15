تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في أوزباكستان.

وجاء تأهل المنتخب بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بهدفين دون مقابل في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم (الأربعاء) على استاد باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند ضمن لقاءات الدور نصف النهائي للبطولة.

وبهذا الفوز، يكون المنتخب السعودي الأولمبي أول منتخب آسيوي يصل إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، كما أصبح أكثر منتخب آسيوي يصل إلى نهائي البطولة (3 مرات).

وجاء الهدف الأول من إمضاء اللاعب حسين العيسى عند الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم سعودي على المنتخب الأسترالي، فيما حمل الهدف الثاني توقيع اللاعب أيمن يحيى عند الدقيقة 72 من عمر المباراة.