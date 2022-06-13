خسر المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات لقب بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة، بعد الخسارة من نظيره الكويتي بنتيجة 5-3، في ختام البطولة التي أُقيمت منافساتها على صالة نادي النصر الكويتي.وكان المنتخب الكويتي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة الثانية، ليعود المنتخب السعودي للقاء بتسجيله هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالله مغربي في الدقيقة الثالثة، ليضيف المنتخب الكويتي الهدف الثاني، قبل أن يتمكن اللاعب معاذ العسيري من تعديل النتيجة، لينتهي على إثرها الشوط الأول. وفي الشوط الثاني استطاع صالح القرني تسجيل الهدف الثالث، ليتمكن المنتخب الكويتي من تعديل النتيجة وتسجيل الهدفين الرابع والخامس، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلناً فوز المنتخب الكويتي وتتويجه باللقب.وفي الختام تسلم المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية فيما تحصل لاعبه فهد الرديني على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.هذا وقد شهد اللقاء حضور نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي، ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.