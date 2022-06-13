أكد رئيس نادي ضمك الرياضي صالح أبو نخاع، في حديثه لـ«عكاظ»، أن فترة التوقف ستؤثر على الاتحاد، وأن الهلال هو الأقرب للحصول على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نتيجة الخبرات، والإمكانيات العالية التي يمتلكها لاعبو الفريق، علاوة على الانسجام والتفاهم بين اللاعبين. وقال إن من الأسباب الرئيسية خلف الحضور الجماهيري القليل في مباريات ضمك ضد الأندية الأخرى في ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة هي ثقافة مجتمع، علاوة على بعض المعضلات التي تكمن في الخلل الذي يوجد عند منظمي دخول البوابات ممثلاً في عددهم الكثير، وإجراءاتهم المزعجة، حيث من المُفترض أن ينخرطوا في دورات تدريبية، فيما لم أشاهد في ملاعب أخرى إلا كل مرونة وانسيابية وتنظيم وأداء سريع. وفي ما يخص زحام الجماهير في ملعب المحالة لمؤازرة وتشجيع فرق جماهيرية ضد ضمك، أكد أن هذا الأمر طبيعي، وكل الأندية الجماهيرية لديها عشاق ومحبون في جميع مناطق المملكة، وهذا الأمر إيجابي وصحي في نفس الوقت. وقال: تم عمل مخالصة مع مدافع الفريق سيرجيو فيتور، والمهاجم ايميليو زيلايا، وسنسعى لدعم الفريق بلاعبيْن في الموسم الرياضي القادم على أن يكونا إضافة قوية في صفوف الفريق.وعن من هو الفريق الأكثر جماهيرية في عسير، ضمك أم أبها؟ قال: الشواهد كثيرة، والإحصائيات الموجودة في دوري المحترفين تؤكد أن ضمك يتفوق على أبها في كل شيء، فيما فارس الجمهور يحظى بشعبية حتى خارج منطقة عسير. وأضاف: رابطة ضمك تقوم بدور إيجابي، ونطمح في الأفضل، وما زلنا نعمل على تطويرها مع الزملاء الذين يبذلون جهودا كبيرة في مجلس الجمهور، ولن ينجح أي تفاعل إلا بحضور الجماهير، وسنشاهد ما يسر الجميع في الموسم الرياضي القادم بإذن الله. وفي رده عن هل هناك إدارة قادمة تزاحم وتنافس رئاسة الإدارة الحالية قال: لم يتم فتح باب انتخابات الجمعية العمومية حتى اللحظة، وأتمنى من كل من لديه القدرة والاستطاعة والرغبة والانتماء للنادي أن يتقدم وكلنا نتشرف بخدمة الكيان.