خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر نهائي بطولة الأندية الخليجية الـ٣٨ أبطال الكؤوس للمرة الثانية في تاريخه أمام منافسه النجمة البحريني بنتيجة (24-39) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الاحد) على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في الكويت.
وكان الشوط الاول انتهى بتقدم الفريق البحريني (18-12) ليواصل تألقه وتقدمه في الشوط الثاني ويفوز في المباراة بفارق 15 هدفا ويتوج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، ويحرم الفريق السعودي من تحقيق اللقب الخليجي الغائب عن خزائنه.
وكان الشوط الاول انتهى بتقدم الفريق البحريني (18-12) ليواصل تألقه وتقدمه في الشوط الثاني ويفوز في المباراة بفارق 15 هدفا ويتوج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، ويحرم الفريق السعودي من تحقيق اللقب الخليجي الغائب عن خزائنه.