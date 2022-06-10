علمت مصادر «عكاظ» أن اللجنة الأولمبية السعودية ستناقش أسباب إخفاق بعض الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي اختتمت منافساتها في الكويت الشقيقة، وحلت فيها المنتخبات السعودية في المركز الرابع بـ67 ميدالية (16 ذهبية و22 فضية و29 برونزية)، بفضل التألق اللافت في رياضتي الكاراتيه والمبارزة، كما ستتم مكافأة المنتخبات المتفوقة وخصوصا المنتخبات النسائية التي شاركت لأول مرة. وكشفت المصادر أن المسؤولين في اللجنة الأولمبية غير راضين عن النتائج التي تحققت قياسا بنتائج منافسات الدورة التي أقيمت في الدمام عام 2015 وتصدرت فيها السعودية الترتيب العام برصيد 115 ميدالية متنوعة، وعلى الأرجح ستعين اللجنة الأولمبية بعض الخبرات الرياضية في بعض الاتحادات للنهوض بألعابها ومواكبة النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، وصناعة جيل قادر على تحقيق إنجازات في دورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها الرياض في 2034. يذكر أن المملكة شاركت بأكثر من 250 لاعباً ولاعبة، يمثلون المنتخب الوطني في مختلف ألعاب الدورة، التي توجت فيها الكويت بطلا للدورة بعد أن رفعت رصيدها إلى 96 ميدالية تشمل 36 ذهبية و28 فضية و32 برونزية، وحلت البحرين ثانيا برصيد 64 ميدالية (20 ذهبية و23 فضية و21 برونزية)، وجاءت الإمارات في المركز الثالث بـ50 ميدالية (18 ذهبية و16 فضية و16 برونزية).