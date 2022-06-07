دشنت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مشروع «الرعاية الصحية» بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، والتي ستعمل من خلالها على توفير الرعاية الصحية اللائقة، وجميع الأدوية والعلاجات والمعدات الطبية للاعبين القدامى وأسرهم الأكثر حاجة للرعاية الطبية اللازمة، وذلك ضمن خدمات المسار الصحي أحد المسارات الرئيسية التي تعمل عليها «أصدقاء» منذ تأسيسها.

وبدأت الجمعية أعمالها في المشروع بحصر أسماء اللاعبين القدامى وأسرهم المحتاجين للخدمات الصحية سواءً علاجية أو معدات طبية، ثم تشكيل لجنة الرعاية الصحية التي ستتولى إدارة وتنفيذ المشروع، وأعقب ذلك التعاقد مع عددٍ من المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير رعاية صحية مميزة للمستفيدين من المشروع بحسب احتياجاتهم الطبية.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام فهيد الدوسري أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الخيرية التي دأبت الجمعية على تنفيذها بالتعاون مع منصة «إحسان»، مشيراً إلى أن هذه المنصة الوطنية الرائدة مكنت الجمعيات الخيرية من أداء أعمالها بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال طرح فرص التبرع واستقبال الأموال من المواطنين ثم تحويلها إلى الجمعية للبدء في التنفيذ، موضحاً أن الجمعية تولي الجانب الصحي أهمية كبيرة، لذا كان من ضمن المسارات الرئيسية التي أطلقتها الجمعية، مبيناً أن هذا المسار يندرج تحته 3 خدمات رئيسية وهي: العلاج المباشر، المستلزمات الطبية، التأمين الطبي، مؤكداً أن الجمعية قدمت جملة من الخدمات المميزة في هذا المسار وستواصل من خلال هذا المشروع إلى تأمين الحياة الصحية للاعبين القدامى وأسرهم بدعمٍ من أهل البذل والعطاء في وطننا المعطاء.