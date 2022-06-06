انطلقت منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022 على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، حيث شهدت المواجهات متابعة وحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بجانب مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال رئيس اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس الدكتور رجاءالله السلمي، وعدد من منسوبي وزارة التعليم من مختلف مناطق المملكة.ويتنافس في البطـولة 32 فريقاً مدرسياً من أبطال المناطق المتأهلة إلى بطولة نخبة المملكة لفئتين، الفئة الأولى 16 فريقا تمثل المرحلة المتوسطة (15 عاما) والثانية 16 فريقا تمثل المرحلة الثانوية (18 عاما)، وتختتم منافسات البطولة في 13 يونيو الجاري.ويدير منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم، 34 حكماً، ويشرف على تنظيمها 8 مراقبين، بينما يتواجد في منافسات البطولة كشافو ومدربو عدة أندية، كالاتحاد والنصر والتعاون والرائد والأهلي، إضافة إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد وفيا ريال من اسبانيا، ومانشستر ستي من بريطانيا، وأي سي ميلان من ايطاليا، وبنفيكا لشبونة من البرتغال وأياكس أمستردام من هولندا، وموناكو من فرنسا، ومن المنتظر أن يصل كشافوها اليوم وغداً إلى محافظة جدة.ويعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة، إذ تنفذه منذ 2019 بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية الكروية في مدارس التعليم العام بجميع مدن ومحافظات المملكة.من جهة أخـرى، انطلقت أمس (الأحـد) دورة الكرة الطائرة التمهيدية للمعلمات التي أقيمت «عن بعـد» عبر تطبيق «زووم» بتنظيم من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية ضمن برامج مشروع وزارة الرياضة «دوري المدارس» في موسمه الثـالث للعام 2022، وتهدف الدورة لشرح أساسيات اللعبة للمعلمات والتعرف على قوانينها وطريقة لعبها ومن ثم يتم صقل المعلمات لإعطاء محاضرات بكافة المدرسات والمعلمات في مناطق المملكة كافة.وشهدت الدورة التمهيدية التي تستمر 3 أيام حضـور الحد الأقصى لبرنامج «زووم» وهو 1000 معلمة، قدم من خلالها المحاضر الأستاذ الدكتور محمد سلامة «أستاذ الكرة الطائرة بكلية التربية بجامعة أم القرى» العديد من المحاور الخاصة بكل تفاصيل لعبة كرة الطائرة، على ان يتم تقديم الدورات حضورياً في مختلف مناطق المملكة بعد ختام الدورة الحـالية.وتعد الدورة التمهيدية هي الأولى للمعلمات على مستوى لعبة كرة الطائرة، بعد إضافة الألعاب المختلفة لمشروع دوري المدارس الذي دشن موسمه الثالث في مارس الماضي 2022 وشهد التوسع في الألعاب الرياضية المستهدفة، حيث تم إطلاق ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، إضافة لكرة القدم.